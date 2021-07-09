Рязанец, труп которого нашли на дороге в Сараевском районе, надругался над ребенком

Полицейские установили личность мужчины, труп которого нашли на дороге в Сараевском районе. Некоторое время назад он привлекался за «действия сексуального характера в отношение несовершеннолетнего».

— Они сидели пьяной компанией и смотрели порнофильмы. После того как фильм закончился этот молодой человек, к тому моменту он уже был совершеннолетним, предложил заняться оральным сексом девятилетнему мальчику. Ну а сейчас, по всей видимости, его сбила машина, — отметил источник в полиции.

Подчеркнем, что данные, указанные выше - очень предварительные. Полиция выяснит все обстоятельства гибели мужчины, а также его личность. Известно, что в последнее время он сильно пьянствовал.

Труп молодого мужчины нашли днем 8 июля на проселочной дороге между селами Новобокино и Старобокино. Тело отправили на судебно-медицинскую экспертизу (читать подробнее).

К ЧИТАТЕЛЯМ

Вы стали свидетелем интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

- WhatsApp / Viber / Telegram: +7-900-910-82-12;

- по телефону: (4912) 95-78-87;

- в соцсетях: ВКонтакте, ОК, Facebook, Instagram;

- по электронной почте: kp-62@list.ru с пометкой «Редакции».

Подпишитесь на наш канал в Telegram и будьте в курсе всех событий

И не забудьте подписаться на наш канал в «Яндекс Дзен». Все самое лучшее и актуальное для вас!