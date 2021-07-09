На дороге в Сараевском районе обнаружили труп мужчины

Днем 8 июля в Сараевском районе на дороге обнаружили труп молодого мужчины. Об этом «КП-Рязань» сообщил источник в правоохранительных органах.

Тело местного жителя лежало на окраине дороги между селений Старобокино и Новобокино.

В настоящее время полиция выясняет все обстоятельства гибели мужчины. Идет оперативно-розыскная работа.

Ранее в пруду на окраине Рязани обнаружили трупы двоих мужчин. Вскоре выяснилось, что их забили до смерти два подростка (читать подробнее).

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