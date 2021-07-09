Стала известна причина гибели мужчины, труп которого нашли на дороге в Сараевском районе

Стали известны предварительные подробности гибли мужчины на проселочной дороге в Сараевском районе.

Как сообщил «КП-Рязань» источник в полиции, молодой мужчина погиб под колесами автомобиля.

— У него вырван клок волос на голове, что говорит о том, что его проволокли по дороге. Плюс ко всему на футболке погибшего зафиксирован отпечаток шины колеса. А это примерно как отпечаток пальцев. Уже известна марка машины, в течение ближайшего времени водителя найдем, — сообщил источник.

Тело мужчины нашли днем 8 июля в Сараевском районе между селений Старобокино и Новобокино (читать подробнее).

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