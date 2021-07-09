Из окна в Рязани выбросили щенка – зоозащитники опять просят деньги

Из окна в Рязани выбросили щенка – зоозащитники опять собирают деньги. Фото: Служба по контролю за безнадзорными животными.

Из окна в микрорайоне Приокский выбросили щенка. Об этом сообщает Служба по контролю за безнадзорными животными (структура мэрии).

«Позвонила девушка. По ее словам, супружеская пара из соседнего дома среди бела дня так расправилась с малышом. Она услышала ужасный визг, выбежала во двор. В кустах лежал и сильно скулил щенок»

Сейчас зоозащитники собирают деньги на лечение щенку, хотя сами говорят, что шансы на выздоровление – «непонятны».

«Сейчас щенок под кислородом в клинике, его реанимируют. Шансы непонятны, сильная черепно-мозговая травма», - говорится в сообщении.

Ранее в Рязани неизвестные накормили собаку битым стеклом в районе улицы Островского. Требуется помощь (читать подробнее).

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