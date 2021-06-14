В Рязани неизвестные накормили собаку битым стеклом. Об этом сообщают активисты Службы по контролю за безнадзорными животными со ссылкой на некую пенсионерку.

«В районе улицы Островского собаку накормили битым стеклом. Звонит женщина, пенсионерка. Сделать ничего не может, поит молоком. Нужно доставить собаку в ветеринарную клинику. Телефон для связи: +7 900 901 2957», - говорится в сообщении.

Ранее Служба сообщала о собаке, которая в районе пивоваренного завода попала в битум.

«Срочно нужно отвезти собаку в клинику. Рабочие достали ее из битума», - говорится в сообщении (читать подробнее).

Отметим, что о судьбе пса позже никакой информации официально от зоозащитников не поступало.

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