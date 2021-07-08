ОНФ: Подрядчик срывает сроки благоустройства парка Советско-Польского братства по оружию

Фото: ОНФ

Общероссийский народный фронт обратился к главе администрации Рязани с просьбой взять под личный контроль ход работ в парке Советско-Польского братства по оружию. Подрядчик срывает сроки благоустройства минимум на месяц. По оценке активистов, сделано не больше половины, тогда как сдать объект необходимо к 15 июля.

Напомним, на устройство площадки с освещением и видеонаблюдением для музея военной техники под открытым небом в рамках проекта «Формирование комфортной городской среды» выделялось 40,3 млн рублей. В результате торгов договор заключен с ООО «Промо» на сумму почти 34 млн рублей.

Фото: ОНФ

Вместе с местными жителями в парке побывал сопредседатель регионального штаба ОНФ, депутат Государственной Думы РФ, Герой России Андрей Красов. Он констатировал, что из 167 фонарей установлено около 50, площадка под музей под открытым небом не готова к укладке плитки, видеонаблюдения не установлено.

«Мы встречались здесь ровно месяц назад и уже тогда обращали ваше внимание на низкие темпы. Вы уверяли, что со всем справитесь. Но результата нет. В чем причина?» - задал вопрос Красов представителю подрядной организации.

Подрядчик посетовал на технические и организационные трудности и заверил, что все необходимые строительные материалы закуплены. Чиновники управления благоустройства администрации Рязани, в свою очередь, сообщили, что к подрядчику будут применены штрафные санкции. Если же работы не завершатся до 31 августа, администрация инициирует внесение организации в реестр недобросовестных поставщиков.

Фото: ОНФ

«Государство выделяет серьезные средства на формирование современной городской среды. Благоустроенные общественные пространства – это развитие наших городов, комфорт жителей, хорошее настроение. Но, увы, оно портится когда раз за разом мы выявляем факты несоблюдения сроков или некачественной работы. Вторая проблема, на которую обращают внимание рязанцы – содержание городских парков. Оно мягко говоря далеко от идеала. Все это системные проблемы, повторяющиеся из года в год. На следующей неделе на площадке ОНФ мы соберем совещание, на которое пригласим главу администрации, ответственных чиновников, активных жителей. Эксперты Народного фронта представят свое видение возможных решений. Надеемся наше мнение будет услышано, контроль за благоустройством общественных территорий продолжится», - заключил Андрей Красов.