Парк в Приокском осветят и поставят под видеонаблюдение

Фото: admrzn.ru

Администрация Рязани заказала 1-ю очередь благоустройства парка Советско-Польского братства по оружию. Работы оцениваются в 40,3 млн рублей.

Большую часть денег потратят на электроосвещение. В смету включена установка 126 столбов со светильниками и 14 прожекторов мощностью 500 Вт (вероятно, для военной техники). Почти 7 млн рублей уйдет на систему видеонаблюдения - запланирована установка 60 камер. Раздел «Благоустройство территории» среди прочего содержит укладку свыше 1400 кв.м. тротуарной плитки и установку ограждений из 125 металлических решетчатых панелей.

Подрядная организация, которая пока не определена, должна завершить работы до 15 июля 2021 года.

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