В Горроще на улице рязанцы сняли на видео гуляющих крыс.

В рязанской Городской Роще заметили несколько крыс. Видео с грызунами выложили в Instagram (РязаньЛайф).

«Рязань, улица 2-я Линия, около 20:00. Никого не боятся», написано в сообщении.

Отмечается, что рядом с домами находится свалка мусора.

В начале прошлого года в подъезде одного из домов по улице Забайкальской (Дягилево) задымился электрощиток. По словам рязанки Наталии Иноземцевой, виной всему – попавшая в щиток крыса. Грызун залез в электрощитовую и – произошло короткое замыкание (читать подробнее).

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