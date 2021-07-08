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Здоровье8 июля 2021 11:56

В Рязанской области число новых случаев COVID-19 за сутки достигло 140

А в списки жертв коронавируса внесли еще девять человек
Источник:kp.ru
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В Рязанской области почти уже три недели кряду растет заболеваемость коронавирусной инфекцией. 8 июля зарегистрировали максимальные для так называемой третьей волны 140 положительных тестов. Больше было только в период с 28 по 30 декабря.

Совокупно с начала пандемии теперь известно о 32029 случаях коронавируса. Вместе с тем официальное число жертв пандемии достигло 665, так как за сутки гибель еще девяти человек признали следствием инфекции (это данные федерального оперштаба).

Напомним, с COVID-19 связано гораздо больше смертей, чем отражает статистика (подробнее).