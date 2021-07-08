Появилось видео с похорон журналиста Романа Сивцова, умершего от осиных укусов.

8 июля в Пронске простились с известным рязанским журналистом Романом Сивцовым. Его отпели в церкви Архангела Михаила, а потом похоронили на местном погосте рядом с родителями.

Проститься с журналистом приехали его коллеги, родственники и знакомые.

Отметим, что министерство по делам территорий и информационной политике Рязанской области (минпечати) никак не отреагировало на своих ресурсах о смерти директора «Новой газеты - Рязань».

Умер Сивцов 6 июля, когда решил ворохнуть старые ульи под навесом, а оттуда вылетели несколько ос. Одно насекомое ужало Романа в голень, другое – в лицо. Он скончался от анафилактического шока (читать подробнее).

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