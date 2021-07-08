Рязанца, задушившего соседа по палате, освободили от уголовной ответственности

В сасовском суде рассмотрели уголовное дело в отношении 33-летнего местного жителя, который задушил соседа по палате в больнице.

Как рассказала областная прокуратура, 24 декабря 2020 мужчина, находясь на стационарном лечении в психоневрологическом отделении Сасовской больницы во время ссоры задушил соседа по палате. По словам обвиняемого, сосед ему просто надоел, так как «рассказывал небылицы».

Постановлением суда мужчину признали невменяемым и освободили от уголовной ответственности.

В настоящее время к нему применили меру медицинского характера в виде принудительного лечения в психбольнице.

Отметим, что подобные случаи случались в регионе и ранее. Так в 2019 году пациент психбольницы задушил своего соседа. Тоже из-за личной неприязни (читать подробнее).

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