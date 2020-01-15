В Рязани расследовали дело об убийстве в психбольнице
В Рязани завершено расследование убийства в областной психбольнице имени Н.Н. Баженова. В июле 2019 года там в одной из палат стационара один пациент задушил другого.
Как сообщает пресс-служба региональной прокуратуры, преступление совершено ночью. Мотивом же послужила «личная неприязнь» обвиняемого к соседу.
Психолого-психиатрическая экспертиза показала, что предполагаемый убийца невменяем и представляет опасность для окружающих. Поэтому суд по постановлению следователя вместо исправительной колонии может поместить его в медицинскую организацию специализированного типа для принудительного лечения.
ИСТОЧНИК KP.RU