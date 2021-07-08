Минздрав: Процент использования вакцины в Рязани 87%. Регион занимает 33 место. Фото: ТКР.
Темп вакцинации от коронавируса в Рязанской области увеличился в четыре раза. Об этом сообщил заместитель министра здравоохранения региона Владимир Хоминец.
— Рассматриваем различные варианты, чтобы увеличить количество прививочных пунктов, возможно ли задействовать какие-то торговые центры... Поставляют вакцину в регионы в зависимости от ее использования, — говорит чиновник. — На сегодняшний день процент использования вакцины более 87 процентов. Мы занимаем 33-е место в стране по этому показателю. То есть, вакцина используется хорошо. Как только вакцина заканчивается, федеральный минздрав отгружает препараты в регион. Количество желающих привиться возросло в сотни раз…
Ранее «КП-Рязань» перечислила пункты, где в Рязани можно привиться «Спутником» (смотреть список).
К ЧИТАТЕЛЯМ
Вы стали свидетелем интересного события?
Сообщите об этом нашим журналистам:
- WhatsApp / Viber / Telegram: +7-900-910-82-12;
- по телефону: (4912) 95-78-87;
- в соцсетях: ВКонтакте, ОК, Facebook, Instagram;
- по электронной почте: kp-62@list.ru с пометкой «Редакции».
Подпишитесь на наш канал в Telegram и будьте в курсе всех событий
И не забудьте подписаться на наш канал в «Яндекс Дзен». Все самое лучшее и актуальное для вас!