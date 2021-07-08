Минздрав: Процент использования вакцины в Рязани 87%. Регион занимает 33 место. Фото: ТКР.

Темп вакцинации от коронавируса в Рязанской области увеличился в четыре раза. Об этом сообщил заместитель министра здравоохранения региона Владимир Хоминец.

— Рассматриваем различные варианты, чтобы увеличить количество прививочных пунктов, возможно ли задействовать какие-то торговые центры... Поставляют вакцину в регионы в зависимости от ее использования, — говорит чиновник. — На сегодняшний день процент использования вакцины более 87 процентов. Мы занимаем 33-е место в стране по этому показателю. То есть, вакцина используется хорошо. Как только вакцина заканчивается, федеральный минздрав отгружает препараты в регион. Количество желающих привиться возросло в сотни раз…

Ранее «КП-Рязань» перечислила пункты, где в Рязани можно привиться «Спутником» (смотреть список).

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