На должность ректора РязГМУ рассматривают три кандидатуры

В последний день июня состоялось заседание ученого совета Рязанского государственного медицинского университета, на котором рассмотрели три кандидатуры на участие в выборах на должность ректора, сообщает пресс-служба вуза.

Процедура выборов ректора Рязанского государственного медицинского университета имени Павлова стартовала 21 июня (читать подробнее).

Отметим, что в октябре 2016 года ректором РязГМУ имени Павлова стал доктор медицинских наук, профессор Роман Калинин. По результатам тайного голосования за него отдали голоса 90 человек из 96. Шесть голосов получил нынешний проректор вуза по учебной работе Олег Урясьев.

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