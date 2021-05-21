В РязГМУ готовятся к выборам ректора – выдвигаются кандидаты.

21 июня стартовала процедура выборов ректора Рязанского государственного медицинского университета имени Павлова. Соответствующей решение опубликовал ученый Совет вуза.

Выдвижение кандидатов пройдет с 21 мая по 3 июня, а окончательный срок приема документов кандидатов – до 5 июня.

Принимают документы по адресу: улица Высоковольтная, 7 корп. 1.

В октябре 2016 года ректором РязГМУ имени Павлова стал доктор медицинских наук, профессор Роман Калинин. По результатам тайного голосования за него отдали голоса 90 человек из 96. Шесть голосов получил нынешний проректор вуза по учебной работе Олег Урясьев.

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