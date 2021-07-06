Из пруда в Рязани извлекли трупы двоих мужчин.

6 июля около 13 часов из пруда на Голенчинском шоссе извлекли трупы двоих мужчин. Об этом «КП-Рязань» сообщили в Следственном комитете.

— В настоящее время следователи Железнодорожного МСО Рязани СУ СК России по Рязанской области проводят проверку. Личность мужчин устанавливается. Кроме того, следователям предстоит установить точную причину смерти и все обстоятельства случившегося. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

По данным «КП-Рязань», погибшие являются местными жителями. Накануне их видели недалеко от водоема.

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