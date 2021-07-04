«Записки не было. Упал»: подробности гибели рязанца на улице Вокзальной

Днем 4 июля во дворе дома №99 по улице Вокзальной местные жители обнаружили труп молодого человека.

По предварительным данным, мужчина не проживал в указанном доме и находился в гостях.

— По предварительным данным мужчина упал с девятого этажа, — рассказывает старший следователь Железнодорожного МСО Рязани СУ СК России по Рязанской области Евгений Боканов. — Никакой предсмертной записки не было, поэтому мы сейчас устанавливаем точную причину смерти погибшего, а также все обстоятельства случившегося.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Вы стали свидетелем интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

- WhatsApp / Viber / Telegram: +7-900-910-82-12;

- по телефону: (4912) 95-78-87;

- в соцсетях: ВКонтакте, ОК, Facebook, Instagram;

- по электронной почте: kp-62@list.ru с пометкой «Редакции».

Подпишитесь на наш канал в Telegram и будьте в курсе всех событий

И не забудьте подписаться на наш канал в «Яндекс Дзен». Все самое лучшее и актуальное для вас!