В Михайлов, где под песком погиб ребенок, федеральные дорожники направили куратора.

По факту гибели 10-летнего ребенка на объекте капитального ремонта Р-132 «Золотое кольцо» (обход города Михайлова) направлен куратор. От федеральных дорожников направлен куратор. Об этом «КП-Рязань» сообщили в пресс-службе ФКУ «Упрдор Москва – Волгоград».

Специалист проверит подрядную организацию на предмет соответствия производственной площадки проекту.

Днем 3 июля недалеко от поселка 10-й год Октября в Михайлове 10-летний мальчик вместе со своими друзьями играл на груде песка. Песок использовала коммерческая организация для дорожно-строительных работ на трассе Тула – Калуга – Рязань (читать подробнее).

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