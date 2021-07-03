Пранкеры Вован и Лексус выяснили, кто «управляет» скопинским маньяком

Ролик появился на YouTube-канале пранкеров.

Пранкеры Вован и Лексус позвонили мужчине, утверждающему, что он является менеджером скопинского маньяка Виктора Мохова.

На своем YouTube-канале телефонные шутники выложили ролик в котором некий Руслан рассказывает, что получил от телеведущей Ксении Собчак 50 тысяч рублей за организацию интервью с освободившемся из колонии насильником.

В ходе разговора Руслан рассказывает как «решал вопросы» с местной полицией, а также рассуждает о планах создать реалити-шоу с маньяком и Собчак в роли ведущих, включающее сексуальные сцены между ними.

В конце разговора пранкеры звонят женщине с похожим на Собчак голосом и от имени Руслана просят пояснить продажу интервью Мохова сервису Netflix. В ответ женщина на том конце линии называет информацию фейком.

Напомним, скопинский маньяк Виктор Мохов освободился из колонии строгого режима 3 марта после 17 лет заключения. Срок он получил за то, что 3 года, 7 месяцев, 4 дня и 15 часов удерживал и насиловал в подземном бункере двух несовершеннолетних девочек - Лену и Катю. За это время Лена родила двоих мальчиков, а в момент освобождения была беременна третьим ребенком. Освободиться Лене и Кате удалось по счастливой случайности.

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