В ряде пунктов вакцинации в Рязани нет первого компонента вакцины

Запись на оказание медицинских услуг в рязанской поликлинике Фото: Владимир ФРОЛОВ

2 июля в ряде рязанских пунктов вакцинации желающих привиться перестали принимать немедленно или записывать на завтрашний день. Пациенты передают слова медиков из поликлиники кардиодиспансера и из поликлиники «Красное знамя»: первого компонента вакцины не хватает, тогда как вторым (его вводят уже начавшим вакцинацию через 21 день после первого) они обеспечены – на всех, чей срок вскоре подойдет, его хватит.

Интернет-сайт «Госуслуги» записывает рязанцев, желающих привиться, только на две недели вперед. Поползли слухи, что желающих привиться больше, чем привозят вакцины.

Однако такая ситуация не везде. В поликлинике №5 в Приокском поселке и в поликлинике №4 на улице Есенина записывали на прививку на 5 июля. По словам рязанцев, в очереди на запись они видели даже людей из поселка Строитель и Соколовки.

В течение почти всего июня число прививающихся в Рязанской области колебалось между 700 и 1100 человек в среднем за день. В последние числа июня их число выросло до 2200 человек в среднем за день.

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