Прирост заболевших COVID-19 за сутки в Рязанской области перевалил за 90

Третья волна COVID-19 продолжает набирать обороты. В России 1 июля 2021 года выявили невиданные с января 23543 случая за сутки, а в Рязанской области – 95 случаев (больше не было с 11 февраля). Столь же резкий подъем заболеваемости наблюдался в октябре 2020 года.

Вновь регистрируют новые смертельные случаи, к которым причисляют далеко не все летальные исходы людей с COVID-19. 1 июля оперштаб сообщил еще о четырех умерших от этой инфекции, а всего в официальном списке жертв коронавируса в Рязанской области теперь 612 человек.

При этом в тяжелом состоянии в больницах уже 75 пациентов с COVID-19 – на 10 больше, чем сутками ранее. 19 подключены к ИВЛ.

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