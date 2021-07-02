В Рязани завершились поиски предпринимателя, пропавшего в ноябре 2020 года.

В Рязани завершились поиски 39-летнего предпринимателя, который бесследно исчез 1 ноября 2020 года. Через неделю после начала розыска Следственный комитет возбудил уголовное дело по части 1 статьи 105 УК РФ («Убийство»).

Во время оперативно-розыскным мероприятий установили, что к совершению преступления в отношении пропавшего предпринимателя причастен его компаньон. Он убил товарища, расчленил и сжег (читать подробнее).

Подозреваемого в убийстве задержали по его новому месту жительства в Ленинградской области.

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