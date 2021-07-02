Убийцу рязанского предпринимателя нашли в Ленинградской области.
В Ленинградской области задержали рязанца, который подозревается в убийстве компаньона, сообщает СУ СК России по Рязанской области.
Установлено, что 1 ноября 2020 года 39-летний рязанец не вернулся домой. Найти его не смогли. Через неделю Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье «Убийство».
При проверке одной из версий выяснилось, что к преступлению может причастен компаньон пропавшего предпринимателя. 1 ноября между мужчинами из-за разногласий по ведению общего бизнеса произошел конфликт, в результате которого компаньон до смерти избил товарища. От полученных травм последний скончался.
Чтобы скрыть следы преступления подозреваемый расчленил тело убитого на несколько фрагментов и сжег в печи бани, расположенной на приусадебном участке. После этого мужчина скрыл орудие убийства и личные вещи убитого, а позже перегнал его автомобиль к его месту жительства.
Через некоторое время убийца собрал пожитки и уехал на постоянное место жительства в Ленинградскую область.
На допросе мужчина под давлением неопровержимых улик признал свою причастность к убийству и подробно рассказал об обстоятельствах.
В настоящее время он находится под стражей.
Напомним, 39-летний рязанский предприниматель пропал с черным кожаным деловым портфелем 1 ноября 2020 года. Его поисками активно занимались полиция и волонтеры, но не нашли.
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