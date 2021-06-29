Стало известно, кого записали в жертвы COVID-19 в Рязанской области 29 июня

Во вторник, 29 июня, список жертв коронавирусной инфекции в Рязанской области пополнили еще пять человек. В оперативной группе рассказали о возрасте и поле скончавшихся. Это 64-летняя, 80-летняя и 81-летняя женщины, а также 65-летний и 83-летний мужчины.

Скончались они все в марте. Проведенные судебно-медицинские экспертизы подтвердили, что причиной смерти людей стала коронавирусная инфекция.

Отметим также, что согласно федеральным данным 29 июня в Рязанской области в список внесены четыре жертвы. Вновь федеральная и региональная статистика разнятся.

Всего за время пандемии вирус унес в регионе жизни 606 человек.