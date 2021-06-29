Ни продуктов, ни помощи: жители деревни под Рязанью записали видеообращение Путину.

Жители села Чуфилово Клепиковского района записали видеообращение президенту Владимиру Путину с просьбой обратить внимание на автодорогу Тума – Малахово – Колесниково - Акулово.

Видео специально записывалось для Прямой линии главы государства, которая состоится 30 июня.

Автодорога Тума – Малахово – Колесниково - Акулово.

— Вдоль данной дороги расположено порядка 30 деревень, где живут люди, дачники, пенсионеры, которые соблюдают режим самоизоляции, а также дети и школьники. И перевозить их по этой дороге небезопасно! — рассказывает на видео одна из местных жительниц. — От самой удаленной деревни, до ближайшего медпункта расстояние - 40 км. Этот участок дороги автомобиль скорой помощи и пожарная машина могут преодолевать до полутора часов, тем самым лишая жителей быстрой экстренной помощи. По словам людей, продуктовые машины, обеспечивающие местных жителей дальних деревень продуктами, вынуждены сокращать количество подвозов из-за плохой дороги.

Автодорога Тума – Малахово – Колесниково - Акулово.

— Каждый год мы обращаемся в администрацию Клепиковского района, пишем письма губернатору Рязанской области Николаю Любимову, но все тщетно, ответ один - денег на капитальный ремонт не запланировано.

Автодорога Тума – Малахово – Колесниково - Акулово.

Ранее к президенту Путину обратились жители другого населенного пункта Клепиковского района – деревни Взвоз. Люди просят главу государства помочь им с газификацией деревни (читать подробнее с видео).

К ЧИТАТЕЛЯМ

Вы стали свидетелем интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

- WhatsApp / Viber / Telegram: +7-900-910-82-12;

- по телефону: (4912) 95-78-87;

- в соцсетях: ВКонтакте, ОК, Facebook, Instagram;

- по электронной почте: kp-62@list.ru с пометкой «Редакции».

И не забудьте подписаться на наш канал в «Яндекс Дзен». Все самое лучшее и актуальное для вас!