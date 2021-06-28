Жители рязанской деревушки записали видеообращение к Владимиру Путину.

Жители деревни Взвоз Клепиковского района обратились с видеообращением к президенту России Владимиру Путину с просьбой, газифицировать их населенный пункт.

Видео специально записывалось для Прямой линии главы государства, которая состоится 30 июня.

— Наша деревня Взвоз является единственной не газифицированной деревней в нашем сельском поселении, — сказал один из местных жителей. — В нашей деревне 53 дома, но круглогодично могут проживать только в восьми из них. А все это из-за того, что деревня наша не газифицирована. Остальным жителям очень дорого и невозможно отапливать свои дома. Ближайшая газораспределительная станция находится всего в трех километрах от нашей деревни.

По словам людей, обращения в Газпром и местную администрацию не принесли никаких результатов, и несмотря на поручения президента, деревню не включили в перечень населенных пунктов, подлежащих газификации на 2021-2025 гг.

— Газ необходим нашей деревне для развития, для привлечения жителей, и мы очень надеемся, что вы как-то посодействуете в данном вопросе.

По данным «АиФ-Рязань», одной из причин отказа в газификации это то, что деревня окружена особо охраняемой природной территорией, и хозяйственная деятельность якобы запрещена. Но в минприроды заверили, что «хозяйственная деятельность возможна после проведения экологической экспертизы».

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