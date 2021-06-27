СК рассказал о девочке, выпавшей из окна девятиэтажки в Рязани

Следственный комитет проводит проверку после ЧП с ребенком, выпавшим из окна девятиэтажного дома в Рязани. Несчастье случилось вечером 26 июня на улице Качевской (поселок Строитель).

В СК подтвердили, что пострадала девочка 2019 года рождения. Оставшись на несколько минут в комнате без присмотра, она забралась на подоконник и прислонилась к москитной сетке, которая не выдержала. Ранее пользователи соцсетей уточнили, что квартира, откуда произошло падение, расположена на пятом этаже.

«В настоящее время ребенок находится в ГБУ РО «ОДКБ им. Н.А. Дмитриевой», ее состояние оценивается как тяжелое», - сообщает пресс-служба СУ СКР по Рязанской области.

Следователям предстоит «дать правовую оценку действиям матери». По результатам проверки примут процессуальное решение.

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