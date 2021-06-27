Из окна девятиэтажки в Рязани выпала двухлетняя девочка

Фото: Александр Чуйков.

Из окна девятиэтажного дома на улице Качевская в Рязани (поселок Строитель) выпал ребенок. Информация об этом появилась в соцсетях поздно вечером 26 июня. Как сообщают очевидцы, семья, где воспитывается двухлетняя девочка, живет на пятом этаже.

По словам человека, рассказавшего об инциденте, пострадавшую увезла скорая. Подробности выясняются.

Подобные несчастные случаи, нередко с трагическим исходом, в последние годы участились. Так, за 2020-й из окон выпали 13 детей, трое погибли.

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