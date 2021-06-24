В главном храме Рязани упразднили должность старшего священника. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Христорождественском кафедральном соборе города Рязани упразднили должность старшего священника, сообщается на сайте Рязанской епархии. В связи с упразднением освободили от должности протоирея Георгия Булекова. Соответствующий Указ подписал митрополит Рязанский и Михайловский Марк.

Христорождественский собор - главный храм Рязанской епархии. Он является первым каменным зданием на территории Рязанского кремля. Настоятелем храма является сам митрополит Марк.

В середине мая сообщалось, что под Рязанью клирик самовольно оставил приход – и тут же последовало наказание. Иерея Владимира Угрюмова освободили от должности. Теперь ему запрещено носить наперсный крест (читать подробнее).

К ЧИТАТЕЛЯМ

Вы стали свидетелем интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

- WhatsApp / Viber / Telegram: +7-900-910-82-12;

- по телефону: (4912) 95-78-87;

- в соцсетях: ВКонтакте, ОК, Facebook, Instagram;

- по электронной почте: kp-62@list.ru с пометкой «Редакции».

И не забудьте подписаться на наш канал в «Яндекс Дзен». Все самое лучшее и актуальное для вас!