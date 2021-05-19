Под Рязанью клирик самовольно оставил приход – последовало наказание. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Иерей Владимир Угрюмов освобожден от должности клирика храма Серафима Саровского в селе Льгово Рязанского района. Соответствующий Указ подписал митрополит Рязанский и Михайловский Марк.

«[Вы] запрещаетесь в священнослужении без права преподания благословения и ношения наперсного креста за самовольное оставление прихода: согласно 15-му Апостольскому правилу», - говорится в документе.

Отметим, что 15-е Апостольское правило, о котором упомянуто в Указе, запрещает духовному лицу покидать свою церковь и переходить на службу в другую епархию.

Ранее сообщалось, что собрание духовенства Ермишинского благочиния запретило священнослужить настоятелю Успенского храма поселка Мердушь отцу Антонию Ефимову за «систематическое недостойное поведение, несовместимое с образом священнослужителя РПЦ» (читать подробнее).

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