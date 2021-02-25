Рязанского священника отстранили от службы за недостойное поведение

Собрание духовенства Ермишинского благочиния запретило священнослужить настоятелю Успенского храма поселка Мердушь отцу Антонию Ефимову. Иерея на год отстранили от службы за «систематическое недостойное поведение, несовместимое с образом священнослужителя РПЦ».

С 16 февраля иерею Антонию Ефимову запрещено носить крест и священнические одежды, а также проводить иерейское благословение. Автоматически иерей освобожден от обязанности настоятеля Успенского храма села Мердушь, сообщает «Пресса».

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