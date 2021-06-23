В Рязанской области официально открыли еще 6 пляжей – всего 32

В Рязанской области открыли еще шесть пляжей, сообщает региональное управление МЧС. Все они прошли специальную проверку.
Расположены места отдыха на следующих водоемах:
- водохранилище «Немецкий» (Александро-Невский район, село Нижний Якимец);
- озеро Ольховка (Александро-Невский район, село Каширка);
- ручей Жрака (село Захарово);
- «Нерский парк» (река Ока, поселок Шилово);
- река Истья (поселок Старожилово, улица Конезаводская);
- река Тарадея (Шацкий район, село Тарадеи).
Таким образом, в Рязанской области официально открыты 32 пляжа (список).
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