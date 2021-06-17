В Рязанской области официально открыли 26 пляжей

Инспекторы МЧС России по Рязанской области продолжают проверку пляжей, сообщает пресс-служба ведомства. Специалисты проверяют наличие спасательных и медицинских постов, проведение санитарно-эпидемиологического контроля и другое.
На данный момент освидетельствование прошли следующие пляжи:
- пляж «Городской» (Рязань, озеро Ореховое);
- пляж «Борки-1» (Рязань, Борковской карьер);
- пляж «Борки-2» (Рязань, Борковской карьер);
- пляж «Борки-3» (Рязань, Борковской карьер);
- озеро Велье (Рязанский район, село Алеканово);
- пляж «Окская жемчужина» (Рязанский район, село Поляны, озеро Жидень);
- река Проня (город Михайлов);
- пруд на реке Вослебовка (Скопинский район, село Успенское);
- пруд на реке Теменка (Скопинский район, село Делехово);
- река Хупта (город Ряжск);
- река Пра (Сапожковский район, село Кривель);
- река Верда (поселок Сараи);
- водохранилище (Чучковский район село Ункосово);
- река Лучка (Ухоловский район, деревня Клинок);
- пляж «Центральный» (Спасск-Рязанский, улица Набережная);
- озеро Ижевское (Спасский район, село Ижевское);
- пляж «Дачный» (Спасск-Рязанский);
- пляж диспансера «Кирицы» (Спасский район, село Кирицы, река Кирица);
- пляж лагеря «Звездный» (Спасский район, село Выползово, озеро Сельное);
- пляж лагеря «Радуга» (Клепиковский район, деревня Лункино, озеро Белое);
- река Ока (Касимов, микрорайон «Затон»);
- озеро Сынтул (поселок Сынтул);
- озеро Чистое (Клепиковский район, деревня Селезнево);
- пруд Ермишь (поселок Ермишь);
- река Мокша (поселок Кадом);
- река Цна (Сасовский район, село Устье).
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