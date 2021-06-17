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Общество17 июня 2021 14:31

В Рязанской области официально открыли 26 пляжей

Всего в регионе планируют открыть 39 мест для отдыха людей на воде
Источник:kp.ru
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Инспекторы МЧС России по Рязанской области продолжают проверку пляжей, сообщает пресс-служба ведомства. Специалисты проверяют наличие спасательных и медицинских постов, проведение санитарно-эпидемиологического контроля и другое.

На данный момент освидетельствование прошли следующие пляжи:

- пляж «Городской» (Рязань, озеро Ореховое);

- пляж «Борки-1» (Рязань, Борковской карьер);

- пляж «Борки-2» (Рязань, Борковской карьер);

- пляж «Борки-3» (Рязань, Борковской карьер);

- озеро Велье (Рязанский район, село Алеканово);

- пляж «Окская жемчужина» (Рязанский район, село Поляны, озеро Жидень);

- река Проня (город Михайлов);

- пруд на реке Вослебовка (Скопинский район, село Успенское);

- пруд на реке Теменка (Скопинский район, село Делехово);

- река Хупта (город Ряжск);

- река Пра (Сапожковский район, село Кривель);

- река Верда (поселок Сараи);

- водохранилище (Чучковский район село Ункосово);

- река Лучка (Ухоловский район, деревня Клинок);

- пляж «Центральный» (Спасск-Рязанский, улица Набережная);

- озеро Ижевское (Спасский район, село Ижевское);

- пляж «Дачный» (Спасск-Рязанский);

- пляж диспансера «Кирицы» (Спасский район, село Кирицы, река Кирица);

- пляж лагеря «Звездный» (Спасский район, село Выползово, озеро Сельное);

- пляж лагеря «Радуга» (Клепиковский район, деревня Лункино, озеро Белое);

- река Ока (Касимов, микрорайон «Затон»);

- озеро Сынтул (поселок Сынтул);

- озеро Чистое (Клепиковский район, деревня Селезнево);

- пруд Ермишь (поселок Ермишь);

- река Мокша (поселок Кадом);

- река Цна (Сасовский район, село Устье).

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