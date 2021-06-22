В зоне ЧС, где горел склад боеприпасов, отловили мародеров

Чрезвычайная ситуация 7 октября 2020 года началась с возгорания травы, которое перекинулось на площадку хранения артиллерийских снарядов.

В зоне чрезвычайной ситуации на территории Рязанской области, где горел склад боеприпасов, отловили двоих мародеров. Мужчины в возрасте 27 и 29 лет приехали из соседнего региона, чтобы подзаработать на сборе металлолом.

Орудовали молодые люди в окрестностях поселка Желтухинского, пока об их деятельности не разузнали в ФСБ и полиции. Их действия квалифицировали как нарушение правил поведения при введении режима ЧС (ст. 20.6.1 КоАП РФ).

«Суд вынес в отношении этих мужчин постановления о наказании в виде административного штрафа в размере 5 тысяч рублей», - сообщили в пресс-службе регионального УМВД.

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