Летели кровь и мясо: из-за денежного долга рязанец чуть не зарубил приятеля

В Рязанской области возбудили уголовное дело о покушении на убийство, сообщает региональное СУ СК. Все произошло несколько дней назад в поселке Сараи. Журналистам «КП-Рязань» рассказали подробности этого жуткого преступления.

— По предварительным данным, во время распития алкоголя между двумя мужчинами произошел конфликт, — рассказывает руководитель Кораблинского МСО СУ СК России по Рязанской области Игорь Заворуев. — Причина – денежный долг… Хозяин дома схватил топор и несколько раз ударил гостя по голове. Изначально он бил обухом, но когда тот закрылся руками, то наш нынешний подозреваемый стал бить острием, сильно разрубив руку, перерубив кость…

По словам следователя, потерпевший вылетел из дома и побежал к фельдшеру. Дальше уже вызвали полицию и Следственный комитет.

Какие телесные повреждения получил пострадавший рязанец:

- раны в правой теменной области головы;

- раны по внутренней поверхности лучезапястного сустава;

- открытый перелом левого отростка.

Уголовное дело возбудили по части 3 статьи 30 и части 1 статьи 105 УК РФ «Покушение на убийство».

Ранее сообщалось, в Путятинском районе обнаружили окровавленный труп мужчины. Следователи проводят проверку, но не все так однозначно (читать подробнее).

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