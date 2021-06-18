В Путятинском районе обнаружили окровавленный труп мужчины

В Путятинском районе обнаружили труп 62-летнего пенсионера с окровавленной головой. Об этом «КП-Рязань» сообщили в Следственном комитете.

Все произошло 7 июня в малонаселенном поселке Свободо-Заводской, на берегу реки Нетрож.

— Труп обнаружил знакомый погибшего, — рассказывает следователь по особо важным делам Шиловского МСО СУ СК России по Рязанской области Наталья Тюрина. — Он тут же вызвал местного фельдшера. Когда тот понял, что человек мертв, вызвал полицию, а уже те Следственный комитет. В настоящее время причина смерти не установлена... Либо будет криминал, либо нет. Проводится ряд экспертиз, доследственная проверка продолжается.

Ранее «КП-Рязань» рассказывала подробности смерти женщины, труп которой обнаружили в огороде под Рязанью (читать подробнее).

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