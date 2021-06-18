«Набрали целое ведро»: рязанцев попросили не оставлять на могилках конфеты и печеньки. Фото: Вознесенский храм Рязани.

Рязанцев попросили больше не оставлять еду на кладбищенских могилках. После уборки на Воскресенском кладбище, где похоронены дети «Дома ребенка», православные активисты «собрали целое ведро конфет и печенек».

«Огромная просьба ко всем читающим этот пост, не оставляйте конфеты, печенья и другую еду на могилках. При уборке набрали целое ведро размокших конфет и печенек.

Лучше вместо вот такой "милостыньки" прополите травку хотя бы на одной могилке...» - говорится в сообщении Вознесенского храма.

Ранее сообщалось, что в селе Поляны Рязанского района рабочие приступили к строительству очередного храма. Быстрорастущей общине стало тесно (читать подробнее).

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