Под Рязанью в Полянах начали строить очередной храм.

14 июня в селе Поляны Рязанского района рабочие приступили к строительству очередного храма, сообщает Рязанская епархия.

Как пояснила пресс-служба духовенства, существовавшую в селе до революции церковь разрушили в ХХ веке, но в 2001 году в Полянах «соорудили» небольшой Покровский храм.

Вскоре стало ясно, что «быстрорастущей общине» в нем тесно, и местные жители выступили с инициативой построить более вместительный храм.

11 октября 2020 года митрополит Рязанский и Михайловский Марк освятил место под его строительство. Планируемое освящение этой церкви в честь Богоявления связано с тем, что ее дореволюционные предшественники в Полянах имели такое же посвящение.

Проект второго храма разработали в Москве, и он будет соответствовать численности и нуждам прихода.

Ранее рязанские мусульмане в очередной раз подняли перед чиновниками вопрос о выделении земли под строительство мечети. Первой мечети в Рязани… (читать подробнее).

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