Площади Духовного управления мусульман не вмещают всех желающих.

В Рязани вновь подняли вопрос о строительстве мечети. Произошло это в администрации города на Совете по вопросам гармонизации межнациональных и межконфессиональных отношений.

Имам-мухтасиб Рязанской области Рашид-хазрат Бултачеев предложил администрации для «более эффективной работы по гармонизации» выделить земельный участок под строительство Исламского культурно-просветительского центра. По словам имама, площади Духовного управления мусульман не позволяют вместить всех желающих.

Имам-мухтасиб Рязанской области Рашид-хазрат Бултачеев.

Кроме того, Рашид-хазрат напомнил, что президент России Владимир Путин пообещал, что власти РФ достойно подготовятся к юбилею 1100-летию принятия Ислама Волжской Булгарией, который пройдет в 2022 году.

— Таким образом, мы бы смогли и в Рязани заложить камень для строительства Исламского культурно-просветительского центра, где до сих пор нет мечети, — подчеркнул имам.

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