Рязанское МЧС продолжает выпускать новости с фотографией бывшего министра Сергея Шойгу.

В управлении МЧС России по Рязанской области продолжают использовать стенд с изображением министра Сергея Шойгу. Почему баннер с Сергеем Кожугетовичем продолжает висеть в ведомстве, не сообщается.

В настоящее время МЧС России возглавляет генерал Сергей Зиничев, который сменил Сергея Пучкова. Шойгу возглавлял ведомство с 1994 по 2012 год. Сейчас Сергей Кужугетович является министром обороны.

Фотография появилась в связи с учениями по поводу предполагаемого падения самолета, в котором погибли три человека (читать подробнее).

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