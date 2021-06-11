Рязанское МЧС смоделировало падение самолета с тремя погибшими

11 июня в Рязанской области прошли учения по отработке действий во время предполагаемого падения самолета. По заявлению МЧС, в вводной указывалось, что во время авиакатастрофы погибли три человека.

Специалист по применению сил и средств МЧС России по Рязанской области Александр Жданников заслушал оперативные группы по тренировке.

«Сегодня по тренировке были отработаны действия сил и средств, в результате падения самолета. По вводной – вследствие падения три человека погибли. Данную тему выбрали не просто так. Учения проводились в тех районах, где сосредоточены сельскохозяйственные угодья и применяется специальная авиация для удобрения посевов.

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