Узница скопинского маньяка переоделась на «Модном приговоре»

Одна из двух бывших пленниц скопинского маньяка Екатерина Мартынова снялась в телепрограмме «Модный приговор» на Первом канале.

Супруг женщины Денис обратился к телевизионным стилистам из-за того, что, по его мнению, она носит слишком откровенные наряды. Любящий муж хотел, чтобы Екатерине помогли преобразиться, и это стало заключительным шагом в ее переходе к новой жизни и исцелению от прошлого.

В итоге девушке подобрали три абсолютно новых образа, которыми, судя по ее реакции, она осталась довольна.

Напомним, скопинский маньяк Виктор Мохов освободился из колонии строгого режима 3 марта после 17 лет заключения. Срок он получил за то, что 3 года, 7 месяцев, 4 дня и 15 часов удерживал и насиловал в подземном бункере двух несовершеннолетних девочек - Лену и Катю. За это время Лена родила двоих мальчиков, а в момент освобождения была беременна третьим ребенком. Освободиться Лене и Кате удалось по счастливой случайности.