Появилось видео из «дырявого» рязанского троллейбуса

В социальных сетях появились видеокадры из «дырявого троллейбуса». В салоне одного из безрельсового транспортного средства с крыши во время дождя полилась вода.

«Народу битком, вот только на сиденьях лужи. Девчонка в конце даже зонт открыла», — говорится в сообщении.

Автор видео считает, что троллейбус «новый, из Москвы». Однако утверждать подобное преждевременно. Не указан, ни номер маршрута, ни бортовой номер троллейбуса.

Ранее сообщалось, как на Московском шоссе сгорел троллейбус, ехавший по первому маршруту. Тогда тоже говорили, что машина из Москвы, но это не так (читать подробнее).

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