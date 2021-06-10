Рязанцам рассказали, как взять деньги в долг по интернету. Фото: Екатерина МАРТИНОВИЧ

Рязанцам объяснили, как занять денег с помощью цифрового профиля. Это такой сервис, который позволяет дистанционно через личный кабинет в госуслугах предоставлять финансовым организациям данные о себе в цифровом виде. Для этого необходима только подтвержденная учетная запись.

— Дистанционное взаимодействие выгодно и потребителям, и участникам рынка, — рассказывает заместитель рязанского отделения Банка России Сергей Никоноров. — Гражданам не нужно собирать дополнительные бумаги, можно избежать посещения офиса. Микрофинансовые организации могут оптимизировать расходы и снизить риски, ведь они будут видеть подтвержденную информацию о потенциальном заемщике.

По данным Банка России, в 2020 году рязанцы оформили в региональных микрофинансовых организациях 965 займов. Общий объем предоставленных займов превысил 18,5 млн рублей.

Ранее сообщалось, что средняя заработная плата в Рязанской области составляет всего 38 тысяч рублей. Это меньше даже чем в Воронеже (читать подробнее).

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