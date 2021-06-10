Грозы и мощный ветер: в Рязани объявили метеопредупреждение

По данным Центрального управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды в ближайшие часы в Рязани и области ожидаются грозы и порывы ветра до 15 метров секунду, сообщает региональное МЧС.

Непогода сохранится до конца дня 10 июня.

Сотрудники ведомства просят рязанцев соблюдать простые правила безопасности:

- не стоять под рекламными конструкциями, крышами домов, линиями электропередачи и деревьями;

- ограничить время нахождения на улице;

- держать наготове электрический фонарь;

- не пользоваться открытым огнем.

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