Росгвардейцы в Спас-Клепиках задержали пьяного водителя

8 июня группа задержания Росгвардии получила из дежурной части полиции ориентировку на поиск автомобиля Chevrolet Aveo. По предварительным данным, водитель иномарки находился в нетрезвом состоянии, поэтому было принято решение его остановить.

Следуя по маршруту патрулирования по улице Ленина города Спас-Клепики, наряд обратил внимание на машину, подходящую под описание. Росгвардейцы остановили транспорт, и действительно оказалось, что за рулем находился 56-летний мужчина с явными признаками алкогольного опьянения.

Водителя задержали и передали полиции.

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