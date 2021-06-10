В центре Рязани дотла сгорел автомобиль.
Утром 10 июня в центре Рязани сгорела иномарка. Пожар произошел во дворах между домом №5 по улице Вокзальной и домом №60 корпус 1 по Первомайскому проспекту, в 50 метрах от памятника регионального значения – дома Банковского.
На место выехал пожарный расчет, который и ликвидировал возгорание. По предварительным данным, сгорела KIA.
В настоящее время специалисты МЧС устанавливают причину возгорания и причиненный ущерб. На пожаре никто из людей не пострадал, но машина сгорела полностью.
На пожаре никто из людей не пострадал.
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