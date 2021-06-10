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Происшествия10 июня 2021 10:56

В центре Рязани дотла сгорел автомобиль

Пожар произошел на улице Вокзальной
Источник:kp.ru
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В центре Рязани дотла сгорел автомобиль.

В центре Рязани дотла сгорел автомобиль.

Утром 10 июня в центре Рязани сгорела иномарка. Пожар произошел во дворах между домом №5 по улице Вокзальной и домом №60 корпус 1 по Первомайскому проспекту, в 50 метрах от памятника регионального значения – дома Банковского.

На место выехал пожарный расчет, который и ликвидировал возгорание. По предварительным данным, сгорела KIA.

В настоящее время специалисты МЧС устанавливают причину возгорания и причиненный ущерб. На пожаре никто из людей не пострадал, но машина сгорела полностью.

На пожаре никто из людей не пострадал.

На пожаре никто из людей не пострадал.

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