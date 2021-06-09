«КП-Рязань» помогла найти объявленную в розыск алиментщицу из Сасова

Женщина вспомнила о долге, только после того, как ее данные распространили в СМИ. Фото: УФССП по Рязанской области.

Объявленная судебными приставами в розыск должница по алиментам Лилия Громова вышла на связь. Об этом «КП»-Рязань» рассказали в пресс-службе УФССП по Рязанской области.

Напомним, ранее в ведомстве сообщили, что 46-летняя женщина уехала из города Сасово, бросив маленького сына и задолжав по алиментам почти 600 тысяч рублей. Приставы уточнили, что Громова систематически уклоняется от выплаты долга, не выходит на связь и по последнему известному месту жительства отсутствует, как и по месту регистрации.

После публикации этой информации на почту рязанского выпуска «Комсомолки» пришло письмо, в котором нам сообщили новое место работы разыскиваемой должницы. Оказалось, что уже несколько лет она работает в одной из столичных частных клиник. Мы передали эти данные в региональное управление. После проверки наша информация подтвердилась.

Любопытно, что в дальнейшем разыскивать Лилию Громову даже не пришлось. Женщина сама связалась с приставами и сообщила о своем местонахождении. Она приехала в Сасово, где ее прямо на вокзале встретили сотрудники ведомства и доставили в межрегиональный отдел.

Оказалось, что публикацию в СМИ увидели родственники и знакомые должницы, и они же сообщили ей о том, что она в розыске. Исполнительное производство будет передано в столичный регион, а должницу уберут из списка разыскиваемых.

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