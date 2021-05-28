Объявлена в розыск алиментщица из города Сасово, бросившая маленького сына

Лилия Николаевна Громова.

УФССП по Рязанской области объявило в розыск Лилию Николаевну Громову. Женщина уехала из города Сасово, бросив маленького сына, и задолжала по алиментам уже почти 600 тыс. рублей.

46-летняя Громова, как сообщают судебные приставы, уклоняется от уплаты долга, не выходит на связь и по последнему известному месту жительства отсутствует, как и по месту регистрации.

«Если Вы обладаете информацией о местонахождении данного лица, сообщите в дежурную часть ведомства по телефону: +7 (4912) 29-45-00», - обратились к гражданам сотрудники УФССП.

Отметим, что еще в 2017-м в одной из групп поиска людей появилось сообщение о Лилии Громовой, которая «уехала из родного города 2010 году» и не платит алименты родному сыну.

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