Рязанский губернатор Любимов высказался о пожаре в ковидном госпитале

Власти Рязанской области пообещали оказать всю необходимую помощь семьям погибших и пострадавшим в результате пожара в больнице им. Н.А. Семешко. Напомним, в ночь на 9 июня возгорание в реанимации привело к гибели трех пациентов. Восемь человек пострадали (подробнее).

«От имени Правительства Рязанской области выражаю глубокие соболезнования родственникам погибших. Им обязательно будет оказана помощь», - заявил губернатор Николай Любимов.

После пожара Любимов поручил внепланово проверить работу всех учреждений здравоохранения «на предмет противопожарной безопасности».

«Необходимо также оказать всю возможную помощь специалистам, которые будут устанавливать причины пожара, надо самым тщательным образом разобраться в причинах этого ЧП», - высказался глава региона.

Ранее представители областного правительства заявили, что все системы противопожарной защиты в больнице им. Н.А. Семешко сработали своевременно.